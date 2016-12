Roma, Pallotta su Totti: "Gli abbiamo fatto un'offerta generosa ma lui non firma"

Totti sì, Totti no. A scrivere l'ultima pagina del tormentone Roma legato al futuro del capitano è il presidente Pallotta dagli Usa. "L'offerta gliel'abbiamo fatta più di una settimana fa ma è strano che non l'abbia accettata perché io pensavo che volesse continuare a giocare ancora. E' un'offerta generosa - ha detto a 'Il Tempo' - Se firmerà? Avrebbe dovuto già farlo, probabilmente non sta ricevendo buoni suggerimenti dai suoi consiglieri".