Roma, Pallotta: "Squadra fenomenale, merito di Garcia"

Le vittorie in Champions e nel derby hanno restituito serenità all'ambiente romanista, come dimostrano le parole di James Pallotta : "Un bel weekend, la squadra sembra andare meglio, corre per 90 minuti ed è davvero fenomenale ". Secondo il presidente giallorosso il merito è di Garcia : " Sta lavorando bene , anche sotto il profilo tattico". Le uniche preoccupazioni arrivano dagli infortunati : "Ma l a sosta ci aiuterà ".

Pallotta ha sottolineato il buon momento della squadra, citando anche il ko contro l'Inter: "Una gara dominata dall'inizio alla fine in cui soltanto un grande Handanovic ci ha negato gol e vittoria".

Poi, sul match con la Lazio: "Credo che il 99% delle persone alla vigilia del derby, saputo delle assenze di De Rossi, Pjanic e Strootman a centrocampo, si sia chiesto: come faremo? - ha detto alla radio ufficiale di Trigoria - E la risposta e' arrivata domenica. Direi che nel derby abbiamo fatto la migliore partita stagionale, adesso si stratta di continuare su questa strada".

Infine, sugli infortuni: "C'è qualche preoccupazione come per Salah che purtroppo dovrà restare fuori per un po', ma questa sosta per gli impegni delle nazionali arriva al momento giusto per recuperare qualche giocatore".