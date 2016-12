Roma, Pallotta: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario"

James Pallotta non può non essere soddisfatto per il 4-1 alla Fiorentina. Così a Roma Tv: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. Sono state 6 settimane straordinarie. El Shaarawy? Certo che lo amo, in particolare i capelli. Il motivo per cui la squadra segna è che si muovono tutti in sincronia. Il merito è della squadra. Il merito di tutto questo è del collettivo", le parole del presidente giallorosso.