Roma, Pallotta: "Spalletti ha rispettato Totti"

Ventiquattro ore per pensarci e poi James Pallotta ha preso una posizione in merito alla vicenda Totti-Spalletti. Dagli States il presidente della Roma ha teso la mano al tecnico: "Non è assolutamente vero che Spalletti non abbia rispettato Totti, queste sono solo speculazioni". Il numero uno giallorosso, al Corriere dello Sport, ha lanciato una frecciatina all'attaccante: "Sono sorpreso da una parte per le parole di Francesco, ma allo stesso tempo capendo lo sfogo dettato dalla frustrazione".