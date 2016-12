Roma, Pallotta: "Siamo ancora in corsa per vincere un trofeo"

Luciano Spalletti si appresta a vivere il suo primo giorno da nuovo allenatore della Roma e da Miami il presidente Pallotta, che è rimasto colpito dal tecnico, è tornato a parlare: "Ci siamo conosciuti e ci siamo divertiti insieme. Da quello che ho potuto capire, Luciano e io condividiamo la stessa etica del lavoro. E questa è una base importante per cominciare".



Il numero uno statunitense, contattato da Il Corriere dello Sport, ha spronato anche tutta la squadra per il riscatto: "Siamo ancora in corsa per vincere qualcosa in questa stagione. Siamo solo a metà del cammino e abbiamo la squadra che ci può consentire di ottenere dei risultati".