Roma, Pallotta resta cauto: "Non è cambiato nulla.Totti? Ha fatto bene"

James Pallotta si gode un'altra grande prestazione della sua Roma ma resta coi piedi per terra. "Non è cambiato nulla - ha dichiarato il presidente giallorosso in esclusiva a Premium Sport - Contro la Fiorentina è stata una partita divertente". Nessun accenno all'incontro con Totti, di cui dice: "ieri sera ha giocato bene, è uno dei giocatori più forti di sempre". E sul futuro di Sabatini: "Abbiamo visto insieme il secondo tempo".