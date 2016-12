Roma, Pallotta: "Primi senza infortuni. Strootman resta qua" 

15:57 - Lo stadio, il mercato, lo scudetto. Ai microfoni di Radio Roma, il presidente giallorosso James Pallotta spazia a tutto campo: "Finalmente stiamo andando avanti nel progetto del nuovo stadio. I costi non graveranno sulla città. Se la Roma vuole continuare a stare sui massimi livelli ha bisogno di questo impianto. Peccato per gli infortuni, come quelli di Castan e Strootman, senza saremmo primi. Ah, vorrei ricordare che Kevin non andrà allo United".

"Lo stadio - ha continuato Pallotta - è importante per i giocatori e i tifosi: vogliamo fare l'impianto più sicuro al mondo, vogliamo portarci famiglie e turisti. La Roma punta allo scudetto e a essere competitiva in Champions e con una struttura così sarà più facile".