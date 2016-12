Roma, Pallotta: "Non vendo Pjanic e Nainggolan"

In attesa di capire se sarà secondo o terzo posto, in casa giallorossa le mosse di mercato restano ancora un rebus tutto da risolvere. Nainggolan e Pjanic sono un po' sulla bocca di tutti e la loro permanenza nella capitale è a rischio. Prima di tutto perché ci sono da far quadrare i conti e poi perché non è detto che l'assalto si possa respingere.



Soprattutto per Miralem. La Juve sembra intenzionata a fare sul serio per il bosniaco e sarebbe pronta a bypassare Pallotta & Co. pagando la clausola rescissoria. Conti alla mano, per tesserare Pjanic a Marotta "basterebbero" 38 milioni. Una cifra non impossibile, vista la caratura del giocatore. Ovviamente prima bisognerebbe convincere il diretto interessato e trovare un accordo sull'ingaggio. Ma anche questa non sembra un'impresa impossibile per la Juve. Soprattutto viste le ultime dichiarazioni di Miralem: "Resto? A Roma sto molto bene e ho altri due anni di contratto, ma ne calcio non si sa mai. Finisco questa stagione e poi vediamo cosa potrà succedere". Dichiarazioni sibilline, che di sicuro non tranquillizzano Baldissoni: "Chi vuole andare via, deve andare. E se non vuole andare, può dire di no...".



Discorso diverso invece per Nainggolan. Radja piace a molti top club, soprattutto al Chelsea. Dalla cessione del belga potrebbero arrivare soldi preziosi, ma il giocatore più volte ha manifestato la sua volontà di restare a Roma. Domenica la moglie del centrocampista ha postato una foto con Ilary Balsi e la compagna di Pjanic scrivendo "all'anno prossimo". Un messaggio forte e chiaro, che ribadisce le intenzioni della famiglia Nainggolan, ma che a giugno potrebbe però anche essere smentito dai fatti. Soprattutto se i giallorossi avranno bisogno di far quadrare i bilanci e le eventuali cessioni di Sanabria, Paredes, Sadiq, Iago, Doumbia, Ibarbo, Ljajic e Iturbe non dovessero bastare.