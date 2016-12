Roma, Pallotta: "Non spendiamo soldi stupidamente"

Spending review per Pallotta , niente follie sul mercato. Il presidente della Roma ha tracciato la linea guida: "Ci sono dei club che decidono di spendere molto. Nel caso della Juventus sembra che debbano cedere Pogba. È naturale. Non credo che la Juventus avrebbe speso così tanto per un attaccante se non avesse avuto Pogba. Molte squadre hanno fatto un ottimo lavoro nel creare un gruppo senza spendere stupidamente i soldi".

Bisogna puntare sui giovani: "Abbiamo vinto lo Scudetto Under 18. Sono andato a vedere i ragazzi di 9-10 anni e sono rimasto impressionato dalle loro potenzialità. Giocano un calcio stile Barcellona ed il nostro intento è quello di far crescere internamente dei ragazzi di 16, 17 o 18 anni che possano giocare in prima squadra. Stiamo impegando tanto tempo a costuire un database e delle collaborazioni che possano farci scoprire talenti qui negli Usa ed in altri posti. Il nostro progetto giovanile si ispira a quello che hanno fatto il Siviglia e l'Atletico Madrid negli ultimi anni: l'Atletico è arrivato alle ultime due finali di Champions League ed il loro reddito è di 160-170 milioni".



E in casa ci sono già dei talenti: "Nella rosa di questa stagione abbiamo Sadiq e Ponce che hanno 19 anni. Abbiamo Seck, un ventenne senegalese, che pensiamo sia incredibile. Abbiamo il diciottenne Nura che è infortunato ma che in 2 o 3 anni diventerà un grande calciatore. Abbiamo Federico Ricci di 22 anni che può diventare un buon attaccante. C'è Leandro Paredes che è tornato dal prestito ed ora combatte con Daniele De Rossi per una maglia da titolare. Gerson ha 19 anni e promette bene".



In più c'è il marketing che può far crescere la Roma: "Ci sono degli studi che dicono che i colori della Roma sono i più riconoscibili nel mondo del calcio. La nostra maglia, disegnata con la Nike, è stata votata come una delle migliori 100. Ho fatto mettere il lupetto con Romolo e Remo e la gente è impazzita", ha detto in un'intervista alla NBC per il programma 'ProSoccerTalk'.