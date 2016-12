Roma, Pallotta: "Non ho mai pensato di vendere"

Basta un tweet per tranquillizzare tutti i tifosi della Roma. James Pallotta ha voluto smentire le voci di un suo disimpegno sulla gestione societaria: "Un'altra notizia infondata. Non ho mai pensato di vendere il club né ho mai discusso questa eventualità. La Roma è saldamente mia". Un riferimento alle notizie riguardo a una possibile cessione della società giallorossa. Per ora, qualsiasi intenzione di cessione è seccamente smentita.