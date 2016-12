Roma, Pallotta: "Noi ottima squadra, dispiaciuto per i fischi"

Intervistato in esclusiva da Premium Sport , James Pallotta è tornato sul passaggio del turno della Roma e sui fischi dell'Olimpico al termine del match: "Ieri abbiamo giocato bene ma la palla non voleva entrare, abbiamo avuto 24-25 occasioni, poteva finire 3-0 . Entrare negli ottavi è un grande risultato , ci sono due italiane, è un'ottima cosa. Sono dispiaciuto che ci siano tifosi che fischiano i giocatori , abbiamo un'ottima squadra".

Importanti le parole sui tifosi: "È frustrante avere lo stadio mezzo vuoto dopo che siamo arrivati secondi in campionato per due anni di fila e siamo agli ottavi di Champions. Sono sulla stessa linea d'onda di gran parte dei tifosi: loro sono grandi e ci danno calore. So dei problemi con la Curva Sud ma abbiamo provato a risolverli: siamo dalla loro parte". Poi una chiusura sulla stagione: "Ci sono stati alti e bassi, vedremo cosa otterremo alla fine dell'anno. Forza Roma"