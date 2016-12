Roma, Pallotta: "Nessun problema con Totti, resterà a lungo"

James Pallotta è sbarcato a Roma e subito ha messo un punto fermo sulla questione Totti: "Non c'è nessun problema con Francesco , lui resterà con noi a lungo : lo amo!". Parole che sembrano scacciare le nuvole dopo la crisi tra il capitano e Spalletti. Il presidente giallorosso ha parlato anche del ds Sabatini, con il quale ci sarebbero delle frizioni: "Mi incontro sempre con lui. In settimana ci saranno novità per quanto riguarda lo stadio".

È la prima volta che Pallotta torna in Italia da quando Luciano Spalletti è sulla panchina della Roma. Il presidente, come annunciato la scorsa settimana, incontrerà Francesco Totti in quella che sarà una vera e propria riunione per riconciliare il capitano con l'ambiente giallorosso. I due si incontreranno nei prossimi giorni: l'attaccante con ogni probabilità spiegherà la propria intenzione di voler giocare anche nella prossima stagione, Pallotta ha promesso e richiesto "chiarezza".



Il presidente giallorosso ha in programma altri due appuntamenti, oltra a quello inevitabile con Spalletti, con il quale si congratulerà per il lavoro svolto: "È fantastico, sono molto felice, le prestazioni della Roma mi piacciono molto". Il primo incontro sarà quello col ds Sabatini, per parlare del malcontento di quest'ultimo e per convincerlo a restare. Il secondo riguarderà il progetto stadio.