Roma, Pallotta: "La Juve? Dopo la partita col CIty posso sperare il meglio" 

10:18 - Il gol di Totti. La prestazione della squadra. La prova di carattere di fronte al City. La Roma è tornata da Manchester carica e fiduciosa, consapevole della propria forza, pronta ad andare a Torino e portare via dallo Juventus Stadium un risultato positivo. "Quanto visto in Champions mi fa sperare il meglio" ha dichiarato il presidente giallorosso Pallotta. "Il risultato dipenderà da molti fattori ma sappiamo di potercela giocare con chiunque".

Soddisfatto il patron romanista. Soddisfatto per come il lavoro svolto stia dando ottimi frutti sul campo: "Questo è quello che stiamo cercando di fare da oltre tre anni a questa parte con tutti i dirigenti e con Rudi. Se si pensa che a Manchester mancavano anche dei grandi calciatori, si capisce quanto sia stata una giornata davvero importante".



Adesso Juve-Roma. "Il risultato dipenderà da molti fattori, ma noi ce la possiamo giocare con tutte le squadre al mondo, se pensate che dopo il gol subito a Manchester abbiamo reagito subito con grande orgoglio con la traversa di Maicon e altre occasioni, questo mi fa sperare il meglio. Sono orgoglioso - ha concluso Pallotta - del settore dei tifosi della Roma che stava a Manchester, è stato di grandissimo aiuto per 90 minuti e mi ha riempito gli occhi".