Roma, Pallotta: "L'obiettivo è vincere lo scudetto"

Domani, con Roma-Udinese alle 18, comincia il campionato di Serie A e i giallorossi sognano in grande: "Il nostro obiettivo è lo scudetto - dice James Pallotta ai microfoni dell'emittente statunitense 'Sirius Xm' -. Abbiamo un tecnico che è una garanzia in Italia e una difesa notevolmente migliorata. Spalletti mi ha detto l'altro giorno che questa è la squadra più talentuosa e il miglior gruppo di giocatori che abbia mai avuto".

Il presidente giallorosso interviene sulla cessione di Pjanic: "Non sono stato felice di averlo perso, ma non potevamo fare nulla. Nei miei primi quattro anni ero più ingenuo di quanto mi piacerebbe ammettere. Stiamo costruendo un'atmosfera familiare, non mi interessa se le persone mi attaccano, posso sopportarlo, ma mi arrabbio se attaccano i giocatori".



Si parla poi di fair play finanziario e del nuovo stadio di proprietà: "Abbiamo avuto colloqui con l'Uefa, hanno detto che abbiamo fatto la miglior presentazione, questo dovrebbe essere l'ultimo anno in cui avrà un impatto. Il nuovo stadio? Il nuovo Sindaco è stato grande, speriamo di poter iniziare i lavori a marzo, ci vorranno 24/28 mesi".