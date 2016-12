Roma, Pallotta incontra Totti: ancora 12 mesi in campo. Poi...

Dopo aver salutato il gruppo mentre era impegnato in sala video per la riunione pre-allenamento, Pallotta ha parlato ai calciatori e ha fatto la conoscenza degli ultimi acquisti giallorossi. Dopo il pranzo nel centro sportivo assieme a Zecca e al dg Baldissoni , ha lasciato Trigoria per far ritorno allo studio Tonucci per discutere del nuovo stadio. Assente il ds Sabatini. In mattinata, intanto, la squadra si è allenata agli ordini di mister Spalletti. Presente per assistere ai lavori dei giallorossi anche il ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio .

IL FUTURO DI TOTTISul futuro di Totti, siamo alle prime indiscrezioni. Il capitano vorrebbe giocare ancora un anno (con tanto di benedizione dello sponsor): l'ingaggio, obvvio, non sarebbe più di 3 milioni come quello attuale, verrebbe dimezzato. Ma non è questo l'ostacolo. Un anno in campo, e Pallotta ne parlerà anche con Spalletti, l'idea è che si possa fare con pieno accordo reciproco.

Sul domani meno imminente del capitano, c'è (ci sarebbe) un incarico da vicepresidente, con un ruolo ben definito e per cominciare un'altra carriera, dentro la Roma. (Un po' quello che sta facendo Javier Zanetti all'Inter, o Pavel Nedved alla Juventus).

Sono due strade, non un bivio per il 2016-17: se Totti se la sentirà, come sembra oggi, di dare ancora calci al pallone per 12 mesi, si può fare.