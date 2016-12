Roma, Pallotta: "Diamoci tutti una calmata, gli errori possono capitare"

13:07 - Dopo due giorni di polemiche, frecciate e accuse reciproche, James Pallotta prova a gettare acqua sul fuoco scatenato da Juve-Roma. "Dovremmo fare tutti un respiro profondo e calmarci un po' - dice il presidente giallorosso in una nota pubblicata sul sito del club -. Il calcio va a mille all'ora e a volte emergono errori e controversie: questo è un discorso valido per tutti. Lotteremo sempre per arrivare in alto. Cominciate ad abituarvi".

LE PAROLE DI PALLOTTA

"Dovremmo fare tutti un respiro profondo e calmarci un po'. Il calcio è un gioco che va a mille all'ora e a volte emergono errori e controversie: questo è un discorso valido per tutti. In fondo siamo due grandi squadre e ci avviamo verso una rivalità che durerà a lungo: questo non può che essere un bene per il calcio italiano. Saremo sempre orgogliosi della nostra squadra. Amiamo il nostro spirito. Torneremo presto e lotteremo sempre per arrivare in alto. Cominciate ad abituarvi. Forza Roma!".