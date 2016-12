Roma, Pallotta: "Credo nello scudetto" 

21:02 - James Pallotta vuol dire fiducia. E' questa la parola ripetuta più volte dal presidente della Roma in un'intervista al Corriere dello Sport: "Usciamo da Monaco con fiducia: la squadra ha risposto presente dimostrando quello di cui è capace". La qualificazione Champions è alla portata: "Il futuro è nelle nostre mani". Ora c'è il campionato: "Credo allo scudetto e sono convinto che possiamo vincerlo. Perché non dovrei?".

Pallotta spiega anche il motivo della sua convinzione: "Abbiamo una nsquadra forte e non ho dubbi sull'organico che abbiamo. E' vero, siamo secondi a -3 dalla Juventus, ma possiamo recuperare. Puntiamo a disputare una stagione importante e vogliamo tornare a vincere già domenica con il Torino. Io ho fiducia nella Roma".

Il presidente sta con Rudi Garcia e respinge le critiche: "Con il Bayern la Roma ha fatto quello che doveva perché questo era un match molto duro e adesso dobbiamo guardare al futuro con ottimismo. Non va dimenticato che abbiamo dovuto fare i conti con tante difficoltà, ma non ci siamo disuniti. Date un'occhiata alla lista degli indisponibili. Non vado in cerca di giustificazioni, ma quando affronti il Bayern non è certo facile rinunciare a tanti giocatori della propria rosa".

Poi ci sarà la sfida di Mosca con il Cska: "Possiamo passare il turno, ma in Russia non sarà una partita facile. Alla Champions teniamo perché è una grande competizione, ma prima c'è il campionato".