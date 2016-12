Roma, Pallotta conferma Garcia: "Mai sentito altri allenatori"

"Non so da dove vengano certi articoli senza senso. Non ho mai parlato con altri allenatori e non c'è nessuno scontro con Garcia ". James Pallotta smentisce categoricamente le voci circolate negli ultimi giorni su un possibile divorzio con l'allenatore francese. Il presidente della Roma ha parlato all'indomani del vertice tenuto a Londra con la dirigenza giallorossa, ribadendo che col tecnico si è parlato "su come migliorare la squadra".

Con Rudi ci siamo sentiti all'inizio della settimana - ha spiega Pallotta intervenendo telefonicamente a 'Roma Radio' - si è discusso su come migliorare la squadra, abbiamo parlato di come vorremmo aiutarlo. Ci saranno preparatori atletici di livello altissimo, per esempio" .

Pallotta si è poi soffermato sulle voci di presunti dissidi col ds Walter Sabatini. "Litigi con lui Invenzioni, io e Walter vogliamo migliorare. E gli errori li commettiamo tutti insieme, come gruppo" taglia corto il presidente della Roma" prima di affrontare il discorso legato al ruolo del suo uomo di fiducia Alex Zecca, da qualche mese a Trigoria per supervisore il lavoro nel centro sportivo. "Zecca futuro ds? E' la cosa più stupida che sia mai stata scritta da quando sono alla Roma - spiega -. Lui aiuta l'area sportiva, sta lavorando per avere un database statistico di supporto al lavoro di Sabatini e Massara. Io voglio sempre vincere, tutto quello che facciamo e' per migliorare la squadra. Il 15 giugno sarò a Roma e farò una conferenza stampa".