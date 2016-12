Roma, Pallotta: "Con la Juve nessuna vendetta"

18:00 - "Roma-Juve non sarà la gara della vendetta. All'andata giocammo alla pari, ci sono stati degli errori, può succedere. Siamo alla loro altezza e se giochiamo come sappiamo sarà un match molto aperto". Il presidente giallorosso James Pallotta è fiducioso: "Dobbiamo dare seguito alla vittoria di Rotterdam, ho parlato con alcuni giocatori e sono molto motivati". Sullo stadio: "Tutto procede a passo spedito. Sarà il numero uno in Europa".

"E' stato bello vedere come i ragazzi contro il Feyenoord abbiano alzato la testa - ha detto il presidente della Roma a Roma Radio - La squadra ha giocato un'ottima partita, ci sono state delle situazioni ostiche che abbiamo arginato. Ora concentriamoci sulla Fiorentina. Garcia molto criticato?Sono molto deluso perché non corre abbastanza (ride). Con la Juve dobbiamo dare seguito alla vittoria di Rotterdam, ciò che è stato frustante è l'alto numero di infortuni che abbiamo avuto, abbiamo avuto infortuni gravi come Strootman e Castan e molti altri di 4-5 settimane. Se la Juve fosse privata di calciatori come Pirlo o Pogba sarebbero nella nostra situazione".



Sullo stadio: "Sono in una fase avanzata i rapporti con le società che si occuperanno della costruzione. Abbiamo avuto ottimi riscontri da tutto il mondo sulla bellezza dello stadio. Sono convinto che tutta la città di Roma sia soddisfatta per l'impianto che nascerà, non solo per le partite, ma anche per gli eventi al di fuori della stagione".