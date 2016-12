Roma, Pallotta a Manchester per dare la carica

19:36 - Splendida protagonista in campionato, la Roma vola a Manchester con l'obiettivo di fare brillare il giallorosso anche in Champions League. Ad assistere alla sfida contro il City sugli spalti dell'Etihad ci sarà anche il presidente James Pallotta, direttamente dagli Stati Uniti per dare una carica a Rudi Garcia e alla squadra. Recuperato Iturbe, che andrà in panchina. Allarme rientrato per De Sanctis, reduce da un fastidio muscolare alla coscia.

De Sanctis ha accusato il problema durante la partita di sabato contro il Verona ma è rimasto in campo: sarà regolarmente al suo posto contro il City. Per quanto riguarda il resto della formazione, Rudi Garcia prepara qualche novità nell'undici iniziale: in attacco, con capitan Totti, ci saranno Gervinho e Florenzi. In difesa confermato Maicon a destra, mentre a sinistra rientrerà Torosidis, con Cole in panchina. A centrocampo i soliti tre Nainggolan, Keita e Pjanic.