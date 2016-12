Roma-Palermo 1-2: Totti sale a quota 299 gol in giallorosso

Colpaccio del Palermo in casa della Roma nell'ultima di Serie A . All'Olimpico le due squadre con obiettivi già raggiunti hanno concluso sull'1-2 disputando la classica partita di fine stagione a ritmi blandi. Rosanero di Iachini in vantaggio al 35' con il rigore conquistato da Chochev e realizzato da Vazquez per il decimo gol stagionale. All'85' il pareggio firmato Totti per il gol numero 299 con la maglia della Roma, poi la firma di Belotti .

LA PARTITA

Sorrisi e sobrietà al triplice fischio finale, il tempo della festa era già passato e l'ultima sfida del campionato era una semplice passerella per la Roma di Garcia e il Palermo di Iachini. Nessuna maglia celebrativa, zero sfottò, in una partita giocata clamorosamente sottoritmo e senza motivazioni di squadra che ha saputo regalare il colpaccio ai siciliani e la seconda sconfitta interna ai lupacchiotti. Poco importa, davvero, perché a smorzare l'entusiasmo erano state le notizie provenienti da Napoli negli ultimi minuti dopo una partita giocata più sugli spalti e alla radio che sul campo.

Anche per questo gli spunti della sfida sono essenzialmente legati ai singoli piuttosto che al gruppo, alla tecnica anziché la tattica e ai numeri ancora prima dei traguardi. L'1-2 per il Palermo esalta la stagione dei rosanero, partiti per salvarsi e arrivati con quasi 50 punti nel taschino dopo una corsa incredibile fatta di qualità e quantità. Il decimo gol del "Mudo" Vazquez sono il giusto premio per lui, con 9 traverse e 9 assist sul groppone e per la squadra costruita dalla società che ha fatto del buon calcio uno stile di vita, a prescindere dall'efficace zampata vincente di Belotti a tempo scaduto, utile probabilmente più a lui e ai fantacalcisti di tutta Italia che ad altro.

Dall'altra parte, quella giallorossa della Roma, resta la festa per l'intramontabile Totti arrivato con lo scavino a quota 299 gol con la maglia della sua storia calcistica. Solo sfiorato il traguardo della cifra tonda, potrà raggiungerlo onorando gli amanti del calcio in generale, magari con una perla in Champions. Dolci pensieri per il futuro prossimo che vedrà la Lazio a braccetto per l'Europa salvo playoff. Eccolo, il neo di serata per il popolo giallorosso, ma questo è il calcio che ci piace.