14 marzo 2016 Roma, ora viene il bello (e il difficile) Le otto vittorie consecutive sono il miglior biglietto da visita per lo scontro-Champions con lʼInter, da non sbagliare

Perché Pallotta non ci ha pensato prima? E' questa la domanda che ricorre tra i tifosi della Roma, esaltati dalle otto vittorie di fila in campionato di Spalletti che hanno riportato i giallorossi stabilmente al terzo posto con il mezzo sogno di riprendere anche il Napoli. Col il 4-2-3-1 che già fece le fortune dello Spalletti-1, la Roma ha ritrovato il filo del gioco, i gol e uomini determinanti come Salah e Dzeko.

Un cambio di marcia basato su dettami tattici - in primis l'arretramento di Nainggolan nei due di centrocampo con Pjanic (a Udine decimo assist stagionale) libero di agire dietro le punte -, su aspetti psicologici - la Roma è diventata specialista nello segnare nei primi 15 minuti di gioco, è successo 11 volte in questo campionato, più di ogni altra squadra - e anche grazie al calciomercato che ha portato la duttilità di Zukanovic dietro e l'imprevedibilità di El Shaarawy davanti. Normale pensare: se solo Spalletti avesse avuto qualche settimana di lavoro a disposizione in più... Adesso però viene il bello e il difficile. Bello perché le prospettive sono importanti e il lavoro di questi mesi servirà pure per riprovare l'assalto allo scudetto l'anno prossimo, difficile perché sinora solo la Juventus è riuscita in una striscia di vittorie consecutive a doppia cifra. In questo senso una mano in più può arrivare da Salah (quattro assist nelle ultime cinque presnze), Dzeko (quattro gol nelle ultime 5 partite) e Strootman, ormai quasi completamente recuperato, ma non dal calendario. A parte lo scontro-Champions con l'Inter, i giallorossi devono ancora affrontare Lazio, Napoli e Milan e molto delle speranze di secondo posto passa da quelle sfide. Ma, come dice il tecnico toscano, un passo alla volta. Prima tocca all'Inter, che è in ripresa, ma ha un solo risultato a disposizione mentre alla Roma un pari non farebbe male. Con una vittoria eliminerebbe Mancini dalla corsa Champions e, approfittando del calo della Fiorentina, potrebbe seriamente pensare a impensierire il Napoli (appuntamento il 24 aprile per lo scontro diretto all'Olimpico). Sabato sarà dura ma i giallorossi ci arrivano nel modo migliore, con il prestigioso biglietto da visita dei 24 punti su 24.