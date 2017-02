Roma, operazione riuscita per Florenzi: ricostruito il crociato

Intervento concluso, operazione riuscita. Dopo la nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Alessandro Florenzi è stato operato questa mattina a Villa Stuart a Roma: ora l'esterno giallorosso dovrà restare fermo per altri sei mesi. La risonanza magnetica ha effettuata in mattinata aveva infatto confermato i timori della vigilia: per il 25enne romanista la stagione è finita e tornerà in campo solo la prossima stagione.