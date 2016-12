Roma, Olimpico esaurito contro il Bayern e record d'incasso

16:50 - "Il Bayern troverà un Olimpico di fuoco", ha detto Rudi Garcia subito dopo la vittoria di sabato contro il Chievo. E i tifosi della Roma lo stanno ascoltando: per la sfida di martedì sera in Champions sarà tutto esaurito (65 mila presenze) e record d'incasso, che si aggirerà sui 3,5 milioni di euro. Una spinta importante per i giallorossi, che si affidano al proprio capitano: Totti sarà al suo posto, al suo fianco Gervinho e Iturbe.

Totti dunque guiderà la Roma nella supersfida contro la corazzata tedesca. Allarme rientratissimo per il capitano giallorosso: l'immagine di lui con il ghiaccio sulla gamba destra in panchina contro il Chievo è un lontano ricordo. Accanto a Totti ci saranno Gervinho, che ha tirato il fiato sabato in campionato ed è pronto a (ri)macinare chilometri, e Iturbe, che ha riassorbito la botta al ginocchio rimediata contro la Juve (al posto di Ljajic e Destro). Per quanto riguarda il resto della formazione, ballottaggio tra Astori e Yanga Mbiwa per affiancare il rientrante Manolas al centro della difesa. Sulla sinistra Torosidis favorito su Cole.

Saranno circa 1100 gli uomini delle forze dell'ordine che verranno impiegati per la sicurezza in occasione del match tra Roma e Bayern Monaco. È quanto emerso alla riunione del tavolo tecnico in questura presieduto dal neo questore di Roma Nicolò D'Angelo. Verranno impiegati nella sicurezza attorno allo stadio, in stazioni ferroviarie, aeroporti, parcheggi di scambio e per scortare gli autobus che accompagneranno i tifosi ospiti dal punto di raccolta a Villa Borghese fino all'Olimpico.

Sono circa cinquemila i tifosi tedeschi attesi all'Olimpico. I fan bavaresi arriveranno in aereo, treno e auto. Secondo quanto si è appreso in seguito alla riunione del tavolo tecnico presieduto dal neo questore di Roma Nicolò D'Angelo, per i supporter della squadra ospite verrà istituito un punto di raccolta a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese. Da lì i tifosi tedeschi verranno trasportati allo stadio con gli autobus dell'Atac, scortati dalle forze dell'ordine. L'apertura dei cancelli dell'Olimpico è stata anticipata alle 18.

I CONVOCATI DI GARCIA

Rudi Garcia ha diramato la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla sfida di martedì sera contro il Bayern Monaco: Astori, Cholevas, Cole, De Rossi, De Sanctis, Destro, Florenzi, Gervinho, Iturbe, Ljajic, Maicon, Manolas, Nainggolan, Paredes, Pjanic, Skorupski, Torosidis, Totti, Ucan, Yanga Mbiwa. Mancano gli infortunati Castan e Keita, recuperato Iturbe.