Roma, numeri impietosi: la difesa è la peggiore della Champions

La peggior difesa della Champions League. Una difesa capace di far scrivere agli avversari record pazzeschi: 16 gol subiti in 5 partite. Nemmeno la cenerentola Maccabi Tel Aviv ha fatto così male. Purtroppo non è una novità, perche la Roma in Europa negli ultimi anni ha spesso rimediato sconfitte pesantissime. Nelle ultime 27 partite tra Champions ed Europa League ha sempre subito gol, per un totale di 61 reti incassate. E' l'unica squadra ad aver preso 6 o più gol per 3 volte nella moderna Champions League: Manchester United-Roma 7-1 nel 2008, Roma-Bayern 1-7 nel 2014 e il 6-1 di ieri del Camp Nou.