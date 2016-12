Roma, niente prova tv per Pjanic:"Le immagini non permettono giudizio certo"

18:07 - Buone notizie per la Roma che non perderà Miralem Pjanic. La Procura federale, infatti, aveva inviato gli atti al giudice sportivo per il colpo che il bosniaco ha rifilato a Mario Rui nel secondo tempo della sfida con l'Empoli. Lo scontro, avvenuto a palla lontana, non era stato visto dall'arbitro e dai suoi assistenti. Ma il giudice ha assolto il giocatore perché "le immagini non consentono un giudizio certo". Niente prova tv anche per Tevez.

LA DISPOSIZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un'unica telecamera, documentano che, nella circostanza segnalata, al termine di un’azione d’attacco romanista, esauritasi in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore giallo-rosso veniva contrastato nel movimento, a notevole distanza dal pallone, dal calciatore empolese che, in conseguenza del contatto, cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interrompeva il giuoco senza adottare alcun provvedimento disciplinare.



A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.40 odierne) “…né il sottoscritto né i miei collaboratori abbiamo visto il contatto tra i due calciatori” Le immagini televisive non consentono di esprimere un giudizio certo circa la rilevanza disciplinare della condotta segnalata. E’ certo, infatti, che il calciatore empolese venne colpito sul lato destro del costato (salvo ipotizzare una incomprensibile simulazione); è anche del tutto presumibile che sia stato colpito dal braccio destro del Pjanic, ma dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa la dinamica del movimento (una manata? un pugno? una spinta?), circa l’energia impressa e, soprattutto, circa la presumibile, ma non certa, intenzionalità lesiva, che connota la condotta violenta. E poiché la sanzione disciplinare non può fondarsi su presunzioni possibilistiche, P.Q.M. delibera di non sanzionare il comportamento del calciatore Miralem Pjanic (Soc. Roma), in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

GLI SQUALIFICATI: SASSUOLO SENZA TRIDENTE

Detto dell'inammissibilità del ricorso alla prova tv decisa per Tevez in merito a uno scontro di gioco durante Udinese-Juventus, ecco l'elenco dei giocatori squalificati in Serie A, tutti per una giornata: Burdisso (Genoa), Donkor (Inter), Manolas (Roma), Florenzi (Roma), Sansone (Sassuolo), Berardi (Sassuolo), Zaza (Sassuolo) Saponara (Empoli) Croce (Empoli), Andelkovic (Palermo), Destro (Milan), Di Natale (Udinese), Gazzi (Torino), Lichtsteiner (Juventus), Silvestre (Sampdoria)