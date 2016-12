Roma, niente lesioni per Doumbia: pronto per il Milan

19:49 - Allarme rientrato a Trigoria per le condizioni di Seydou Doumbia. L'attaccante ivoriano della Roma, sostituito nella partita contro il Genoa per un problema muscolare, si è sottoposto a esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni alla coscia sinistra. Doumbia, autore di due gol consecutivi in campionato, ha già ripreso il programma di recupero e sarà a disposizione di Garcia per l'anticipo di sabato sera in casa del Milan.

LJAJIC, CONTROLLO IN GERMANIA

Adem Ljajic, a seguito del riacutizzarsi di un fastidio alla schiena, in accordo con lo staff medico, si è sottoposto in giornata a un controllo specialistico in Germania. Il calciatore mercoledì effettuerà lavoro personalizzato, per poi aggregarsi alla squadra nei prossimi giorni.