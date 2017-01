Roma, Napoli e Inter: numeri da sballo

Una Juve avanti tutta riparte alla grande dopo il passo falso di Firenze ma le rivali non mollano. Con l'1-0 al Cagliari firmato da uno Dzeko implacabile, la Roma eguaglia il record di successi interni di fila in Serie A: 13. Per i giallorossi 7 vittorie nelle ultime 8 giornate. Il Napoli non perde da 10 turni, in cui ha portato a casa sette successi e tre pareggi. A tutto gas anche l'Inter, che a Palermo colleziona la sesta affermazione consecutiva.

Contro la Lazio Allegri manda in campo dall'inizio Cuadrado, Dybala, Pjanic, Higuain e Mandzukic per una Juve d'assalto: risultato e prestazione danno ragione al tecnico bianconero. Ma dietro, le altre non sbagliano un colpo. Prima di tutte la Roma, a una lunghezza sotto la Juve. I giallorossi hanno iniziato il nuovo anno con quattro vittorie tra campionato (1-0 a Marassi contro il Genoa, al Friuli contro l'Udinese e ieri contro il Cagliari) e Coppa Italia (poker alla Sampdoria). Per un totale di sette gol realizzati e zero subiti (l'ultimo il 22 dicembre in Roma-Chievo 3-1, De Guzman). E Spalletti si gode uno Dzeko da urlo: 14.a rete in campionato, di cui 10.a in casa. Il bosniaco è, al pari di Lionel Messi, il giocatore che ha segnato più gol in gare interne tra i top-5 campionati europei 2016/17.



Numeri importanti anche per il Napoli, che a San Siro contro il Milan mette a segno il quinto colpo esterno dopo quelli ottenuti contro Palermo, Crotone, Udinese e Cagliari. Con i tre pareggi contro Pescara, Genoa e Fiorentina, la squadra di Sarri è quella che ha conquistato più punti lontano da casa, 18 contro i 17 della Roma e dell'Atalanta, i 16 dell'Inter e i 15 di Juve e Lazio. Gli azzurri non perdono, come si diceva, da 10 giornate: tre punti contro Udinese (2-1), Napoli (3-0), Cagliari (5-0), Torino (5-3), Sampdoria (2-1), Pescara (3-1) e Milan (2-1) e pareggi contro Lazio (1-1), Sassuolo (1-1), Fiorentina (3-3). L'ultimo stop il 29 ottobre allo Juventus Stadium (1-2). E quando c'è il Napoli è sempre grande festa del gol: 21 quelli messi a segno nelle ultime sette giornate. Prosegue senza sosta poi la corsa all'Europa dell'Inter, che approfitta della sconfitta della Lazio contro la Juve portandosi a un punto sotto i biancocelesti. Sei urrà di fila per gli uomini di Pioli: è la prima volta in un singolo campionato dal novembre 2012. Otto se si contano anche le due uscite in Coppa. Con il suo arrivo sulla panchina nerazzurra il tecnico emiliano ha dato il la alla scalata in classifica, avvicinandosi a un'Europa che sembrava impossibile.