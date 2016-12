Roma, Nainggolan smentisce i cronisti: "Non ho insultato la panchina"

Radja Nainggolan entra in tackle anche questa volta sui social e attraverso il suo profilo twitter smentisce le ricostruzioni dei cronisti presenti a Bergamo per Atalanta-Roma . Il belga si sarebbe infuriato con la panchina e su una marcatura su un calcio piazzato avrebbe detto: "Ditemi che ca... devo fare". E così arriva la smentita: "Incredibile cosa inventano i giornalisti... non è assolutamente successo niente che riguarda quello che si dice".

Una storia confermata dai giornalisti che non è andata giù al calciatore. Intanto proseguono con fatica le trattative per il rinnovo del 'Ninja', si parla di un adeguamento da qualche mese senza che si arrivi alla fumata bianca. Da una parte la Roma, dall'altra il Chelsea pronto a offrire sei milioni di euro all'anno. E così l'addio sarebbe possibile già a gennaio.



Addio smentito dal centrocampista alla vigilia della trasferta di Bergamo. Con una certezza le parti non hanno ancora trovato l'intesa, vuoi per le pretese di adeguamento del giocatore, vuoi per l'attendismo della società non troppo convinta di offrirgli l'aumento visto l'inizio di stagione sotto le attese. In caso di partenza, magari direzione Londra, sicuramente sarebbe molto più bassa la cifra incassata dalla Roma che a giugno ha rifiutato 40 milioni di euro.