Roma, Nainggolan si fa male: Real a forte rischio

Se Spalletti vuole l'impresa in Champions, la missione della Roma non inizia bene: nella rifinitura al Bernabeu, Radja Nainggolan ha dovuto lasciare il campo di gioco per un infortunio agli adduttori della coscia destra. E' a forte rischio per la sfida contro il Real, quindi Spalletti pensa alle alternative: nel 4-2-3-1 con Dzeko punta, a fianco di Pjanic sono in ballottaggio Keita (in vantaggio) e Vainqueur.