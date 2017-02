Roma, Nainggolan: "Possiamo battere chiunque"

Nainggolan parla del momento d'oro della squadra. "Credo che i risultati positivi portino sempre altri risultati positivi. Siamo in un ottimo momento di forma e dobbiamo cercare di continuare così. Sono felice di come sto giocando e di come sta giocando la squadra. Io ringrazio sempre i miei compagni, per me l'importante è che vinca la squadra".



Tanti elogi per Spalletti. "Penso che abbiamo un grande allenatore, sa esattamente cosa vuole dai giocatori. Dice sempre quello che gli passa in mente e credo che la squadra stia facendo un grande lavoro seguendolo su tutto quello che ci dice. Godiamoci questi risultati e speriamo di continuare così a lungo".



E per il compagno Dzeko. "Nessuno aveva dubbi su di lui. L'anno scorso non segnava come quest'anno. Giocare in Italia non è facile, ma tutti sapevamo di avere a disposizione un grande attaccante. L'anno scorso non è stato fortunato, non aveva svolto la preparazione al meglio, quello è stato il suo più grande problema. Ovviamente se dovessi scegliere uno Dzeko prenderei quello di quest'anno. E' importantissimo per noi, sa tenere la palla, è bravo tecnicamente, scambia bene il pallone. Sì, è un attaccante completo e sono felice di giocare con lui. Avere Dzeko in squadra ti fa giocare con la consapevolezza che anche una piccola occasione potrebbe trasformarsi in gol. Abbiamo tanti giocatori importanti in squadra e Dzeko è certamente uno di loro".



Un commento al duro sorteggio degli ottavi di Europa League contro il Lione. "Il sorteggio non è stato fortunato, perché potevamo affrontare squadre meno forti. Ma alla fine, se non incontri una squadra forte in questo turno, poi ti tocca in quello successivo, quindi non cambia molto. Devi battere tutte per sollevare il trofeo ed è quello che cercheremo di fare. Hanno battuto l'AZ, è sembrato tutto facile. Ma credo che noi siamo molto più forti dell'AZ e sarà sicuramente più difficile contro di noi".