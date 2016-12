Roma, Nainggolan ora ha fretta di rinnovare

Nainggolan ha fretta di rinnovare con la Roma . Il centrocampista belga, corteggiato per settimane dal Chelsea , vuole il ritocco dell'ingaggio prima dei playoff di Champions League . Attualmente guadagna 4 milioni di euro, ne vorrebbe almeno 5. Ma la Roma ha rimandato il discorso, così come quello di Manolas , a settembre. Il club giallorosso vuole capire se potrà contare sugli introiti della Champions.

E se la Roma dovesse perdere i playoff? Si rischia la cessione del belga. La Roma dovrebbe far quadrare i conti in ottica fair play finanziario. Ma nessuno a Trigoria vuole pensare a un esito del genere. Capitolo mercato: continua il pressing della Roma su Diawara del Bologna. E' il centrocampista classe 1997 l'obiettivo numero uno per la mediana.