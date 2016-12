Roma, Nainggolan: "Non andrò mai alla Juventus"

Radja Nainggolan ha ribadito il suo pensiero su avversari e futuro. Tra i tanti temi affrontati il centrocampista si è concentrato sulla rivalità con la Juventus , sulle voci di mercato che lo riguardano e ovviamente sulla partita di domenica a Bergamo. "Perché vincere a Roma vale di più che alla Juve? Non lo so perché, ma è così da sempre. La Juve è sempre stata la squadra da battere e comunque non mi vedrete mai con quella maglia", ha detto.

Il centrocampista giallorosso, nell'intervista rilasciata a AS Roma Match Program, si è poi concentrato sulle voci che lo vogliono lontano da Roma il prossimo anno: "Ogni anno a giugno sono nella lista dei giocatori in partenza, sin dal primo anno al Cagliari e poi sono rimasto lì per 5 anni. Lo stesso è successo a Roma già alla fine della prima stagione. Io posso solo dire che sono felice di stare qui e darò sempre il massimo con questa maglia".



Nainggolan ha poi espresso il suo parere sulla gara di domenica che vedrà i giallorossi impegnati nel lunch match contro l'Atalanta: "Sarà una gara difficile. Noi stiamo bene e dobbiamo vincere. Anche a loro servono punti per raggiungere la salvezza matematica ma se giochiamo come sappiamo possiamo fare bottino pieno".