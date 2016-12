Roma, Nainggolan: "Meglio una vittoria con la Roma che dieci alla Juve"

All'inizio del campionato manca ancora un mese ma da Giacarta Radja Nainggolan già accende la sfida con la Juve. "Credo in questo progetto e nella mia squadra - ha detto il centrocampista belga della Roma - Non credo sia necessario andare in team stellari per poter conquistare un trofeo, io sono in una grande squadra e vorrei farlo con i giallorossi. Per me è meglio vincere una volta con la Roma, che dieci con la Juventus".