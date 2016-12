Roma, Nainggolan fa 100 presenze: "Spero di restare a lungo"

"Nello spogliatoio si respira un'aria diversa - ha raccontato Nainggolan nell'intervista per ad AS Roma match program -. Cresce in noi la convizione di poter fare qualcosa di importante e parlando ci siamo detti che ci sono squadre più in difficoltà rispetto agli altri anni. Dobbiamo provare ad approfittarne e fare qualcosa di bello quest'anno. Abbiamo cambiato il passo perché siamo più tranquilli e giochiamo più diretti verso la porta. Quando possiamo facciamo male all'avversario, anche a Empoli dove non abbiamo segnato abbiamo creato tantissimo".



Qualche preoccupazione la dà l'infermeria: "Dobbiamo recuperare qualche compagno e continuare sulla strada che avevamo prima della sosta. Dobbiamo affrontare un match per volta a partire dall'Atalanta. Non sarà facile, hanno messo in difficoltà tante squadre soprattutto in casa, ma noi dobbiamo andare a Bergamo a fare risultato anche se è un campo difficile. Dobbiamo imitare la gara che abbiamo fatto a Napoli e, perché no, magari segno anche quest'anno".



Anche la Roma però ha dei giovani in squadra che fanno ben sperare: "Stiamo lavorando bene e cerchiamo sempre di fare meglio. Dove possiamo arrivare non lo so, ma restiamo concentrati al massimo per arrivare più in alto possibile. Per come sta giocando la Juventus in questo momento è raggiungibile, però dipende soprattutto da noi". L'arma si chiama Dzeko con Salah: "I gol di Edin ci fanno molto comodo. Sta bene, l'anno scorso ha raccolto meno di quanto meritasse. Ora è più tranquillo e sta giocando benissimo. Salah sta facendo quello che deve fare, è importante e forte, e può spaccare le partite".