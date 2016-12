Roma: Nainggolan e quel 50 per cento da chiarire

13:58 - C'è un 50 per cento che fa discutere fra la Roma e Radja Nainggolan. Un 50 per cento che, fra il tardo pomeriggio di lunedì e stamane, ha alimentato un caso-mercato che c'è e non c'è. Sulla voce di un possibile addio del centrocampista, a fine stagione. Quando dal ritiro della Nazionale belga ha detto: "Restare alla Roma? Ci sono 50 possibilità su 100. Ma non sono preoccupato".

Questo il prologo, cui è seguita la precisazione dello stesso giocatore attraverso Twitter. "Ho solo specificato com'è la mia situazione dal punto di vista federativo, cioé sono al 50 per cento...Ma sono tranquillo". Appunto. Parole per stemperare quel senso di tensione che si era creato attorno a lui, alla Roma che quieta non è, al futuro giallorosso in bilico sul Garcia-sì, Garcia-no, tanto per capire.

Nainggolan, dunque, ha solo fatto presente com'è la sua situazione, essendo a metà tra Cagliari e Roma e in attesa che il club giallorosso provveda al riscatto totale del suo cartellino.

"Sono fiducioso di poter restare giallorosso". Le sue parole. Che non spengono echi di mercato che lo vorrebbero al Liverpool, all'Arsenal o allo United.