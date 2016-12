Roma: Nainggolan, è bufera social con i tifosi della Juve 

22:43 - Si riaccende la polemica tra Juventus e Roma. Tutto perché Nainggolan ha risposto su twitter a dei tifosi bianconeri che lo accusavano di essere un "simulatore di m..." per il contatto con Neuer che lo stessa centrocampista giallorosso ha definito "non da rigore". "Bello simulare? Ma non sei in Italia e non te li regalano qui", ha tuonato @juvenelcuore84 e il belga ha replicato così: "Ne sai qualcosa?".

Poi un battibecco con un altro tifoso con la foto profilo di Pogba: "Ti ricordo 3 pere", "Io ricordo tre pere marce", "Io ricordo che abbiamo vinto 3-2 e basta!", "Infatti importante per te. Contento io ;)".