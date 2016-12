Roma, Nainggolan: "Ho già scelto di restare alla Roma"

Radja Nainggolan interviene come sempre in tackle, deciso, per spazzare via i dubbi sulla sua permanenza a Roma. Il rinnovo tarda ad arrivare, si parla con insistenza di un addio a gennaio, ma questo non cambia la posizione del centrocampista: "Ci siamo parlati in estate e ho scelto di restare. Voglio restare qui, altrimenti avrei fatto altre scelte prima e in 4 mesi credo che cambierà poco. Sono sereno e tranquillo, idem per loro".