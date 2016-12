Roma-Mourinho, Pallotta smentisce: "Nessun incontro, ero a Boston"

Mourinho, nella giornata di sabato, è stato avvistato a Brighton per assistere al match del Middlesbrough allenato dall'amico Karanka. Nessun incontro quindi, tra il massimo dirigente giallorosso e il tecnico da poco esonerato. La voce, però, era circolata con grande insistenza.



Ad alimentare la suggestione sono stati i media britannici. Il giornalista inglese Duncan Castle aveva riportato che "Mourinho è stato avvicinato dalla Roma per sostituire Garcia, in una cena tenutasi a Londra venerdì sera tra il portoghese e Pallotta". La smentita di Pallotta non lascia dubbi.