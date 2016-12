Roma-Milan, Inzaghi: "Per tornare grandi ispiriamoci al Bayern"

"Siamo il Milan e a Roma non possiamo solo difenderci, mi aspetto una grande partita". Pippo Inzaghi è carico in vista della sfida di sabato all'Olimpico: "Col Napoli abbiamo fatto una bella gara e me ne aspetto un'altra, ho visto i ragazzi sul pezzo. Il terzo posto? Se non fosse un obiettivo non allenerei il Milan". Il tecnico ha detto la sua sugli stage della Nazionale: "Ho un ottimo rapporto con Conte e, nei limiti, cerchiamo di aiutare la Nazionale".