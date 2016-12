Roma, Mario Rui: "L'occasione più grande della mia carriera"

E' il giorno della presentazione per Mario Rui , acquistato dall' Empoli per sostituire Digne . "Non mi piace fare paragoni - dice il terzino sinistro -, lui ha fatto la sua storia qui e io cercherò di fare il mio meglio scrivendo la mia". L'opportunità è importante: "E' l'occasione più grande della mia carriera e non me l'aspettavo. Arrivare alla Roma è stato bellissimo, i miei compagni mi hanno subito messo a mio agio".

Il portoghese non pone limiti alla stagione della Roma: "Sono d'accordo con Strootman, se diamo continuità al lavoro dell’anno scorso possiamo lottare con chiunque. Contro la Juve giocheremo due finali". A 25 anni, il difensore mancino ha obiettivi precisi per la propria carriera: "Posso e devo migliorare in tutto, crescerò sempre. Cercherò di attaccare di più, avendo molto possesso palla spingerò di più. La Nazionale? Non ho mai parlato con la Federazione, ma la Nazionale è un mio obiettivo. Penso a far bene nella mia squadra. Se poi arriva la chiamata, meglio. La vittoria dell’Europeo ha significato molto. Immaginate la nostra gioia. Tra l’altro non abbiamo mai vinto nulla. E’ stato fantastico".