Roma, Manolas contro Raiola:"Perché parla di me?"

Tackle in scivolata di Manolas su Raiola. Il difensore della Roma ha risposto per le rime al procuratore che a una domanda sul futuro del greco ha dichiarato: "In estate i giallorossi faticheranno a trattenerlo". Parole che hanno fatto arrabbiare l'ex Olympiakos in clima derby: "Non è il mio procuratore, non so perché abbia parlato così, quello che ha detto non è vero. Il mio agente è Evangelopoulos. Il mio futuro? Non lo so, sono felice qui".