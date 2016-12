Roma, malumore dopo il pareggio col Verona

Basta un pareggio esterno in rimonta, alla prima giornata, contro un buon avversario a scatenare i primi dubbi? In casa Roma è già malumore dopo l'1-1 del Bentegodi. Garcia ha detto di non essere preoccupato ma certi equivoci tattici (Perché Ibarbo e non Totti? Salah può dare di più in un'altra posizione?), tensioni impreviste (la sfuriata di De Rossi) e i dubbi di mercato (da colmare le lacune negli esterni difensivi) devono essere risolti nel più breve tempo possibile.