Roma, Maicon non convocato per il Bayern Monaco 

18:41 - Niente da fare: Maicon non sarà a disposizione di Rudi Garcia per la partita di mercoledì con il Bayern Monaco. Il brasiliano non ha recuperato dall'infiammazione al ginocchio e quindi non è stato convocato. La buona notizia di queste ore è che non dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. L'allenatore francese sta pensando alla clamorosa esclusione di Totti: Destro, in un ottimo momento di forma, lo insidia.

Maicon ha svolto un lavoro personalizzato e forse tornerà a disposizione per il Torino in campionato. Problema terzino destro per Rudi Garcia anche per il suo naturale sostituto, Torosidis, che non si è allenato ma comunque è stato inserito nella lista dei 21 per il match col Bayern Monaco. Intanto c'è il dubbio anche in attacco: contro il Napoli Totti non ha brillato e potrebbe non far parte della partita dall'inizio. Scalpita Destro e ballottaggio anche tra Florenzi e Iturbe. De Rossi dovrebbe tornare al suo posto a centrocampo con Pjanic e Nainggolan.



BAYERN MONACO-ROMA: I 21 CONVOCATI DA GARCIA

Ecco la lista completa: Calabresi, Cholevas, Cole, De Rossi, De Sanctis, Destro, Florenzi, Gervinho, Iturbe, Keita, Ljajic, Manolas, Mapou, Nainggolan, Paredes, Pjanic, Skorupski, Somma, Torosidis, Totti, Ucan.