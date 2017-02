Roma macchina da gol: Dzeko e Nainggolan da record

A impressionare però è il modo in cui stanno arrivando i risultati. Dopo la sconfitta di Genova in casa della Sampdoria, la Roma ha cambiato marcia sfruttando il rientro di Salah dalla Coppa d'Africa e i frutti dei carichi di lavoro invernali. Al ritorno del palcoscenico europeo i giallorossi sono arrivati tirati a lucido, con il nuovo sistema pensato da Spalletti che, pur penalizzando un punto fermo come Perotti, in panchina da tre turninonostante il pieno recupero, sta esaltando le qualità offensive della rosa. Due nomi su tutti, in un contesto in cui tutto sta girando alla perfezione: Edin Dzeko e Radja Nainggolan.



Il bomber bosniaco, arrivato contro il Torino a quota 19 gol in campionato e 29 in stagione, segna da otto partite consecutive e sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Una bella rivincita per chi lo etichettò troppo presto come bidone, tanto da dividersi il primato nella Scarpa d'Oro con Messi e Higuain (avendo una media gol migliore di entrambi). Pur con qualche leggerezza offensiva di troppo, come dimostrano i due rigori sbagliati e qualche punzecchiatura del tecnico, Dzeko è il terminale offensivo perfetto per la mole di gioco creata dal centrocampo di Spalletti, ancora di più in questo momento di fiducia in cui tutto gli esce facile, come contro il Torino o nella tripletta al Villarreal.



Se la Roma però è una macchina da gol ancora prima che una da poker, altrettanto lo deve alla tecnica e alla cattiveria agonistica di chi sta dietro al bosniaco. Da Strootman e De Rossi (o Paredes) in mediana, agli esterni, fino alla coppia Nainggolan-Salah subito dietro alla punta. Il belga va in rete da tre partite consecutive in campionato, ritoccando il proprio record salendo a quota 7, ma è il gioco di Spalletti ad esaltarlo. Con il ritorno in panchina del tecnico lo scorso anno, la posizione di Nainggolan è stata avanzata di diversi metri per sfruttare le sue capacità di inserimento e il suo tiro da fuori. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: 13 gol in 41 partite, quando prima ne aveva realizzati 14 in 201 gare. A tutto questo va aggiunto un Salah che, nonostante le fatiche e la delusione della Coppa d'Africa persa in finale con l'Egitto, è tornato tirato a lucido per il finale di stagione. Tra campionato e il sogno Europa League attenzione alla Roma, il tutto in un Olimpico che vede solo vittorie da 15 partite consecutive.