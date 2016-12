Roma, lutto per Spalletti: morti entrambi i suoceri

Doppio lutto in casa Spalletti. Ieri sono morti infatti entrambi i suoceri del tecnico giallorosso, che è rimasto in Liguria per stare vicino alla compagna Tamara, madre dei tre figli dell'allenatore della Roma. Piero, malato da tempo, e Giovanna stavano insieme da 50 anni e si sono spenti uno a poche ore dall'altra. Un terribile dolore per la famiglia dell'allenatore della Roma, che dovrebbe rientrare nella capitale sabato.