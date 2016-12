Roma, look da centurioni

La Roma ha svelato la nuova maglia per la stagione 2015/2016. La divisa, caratterizzata da un look aggressivo, è ispirata alle armature indossate dai centurioni romani. Un messaggio forte e chiaro per gli avversari: i giallorossi sono già pronti per la battaglia e determinati a combattere come legionari. In particolare la maglia presenta una tonalità più scura di rosso lungo spalle e maniche, con dettagli gialli sui bordi delle maniche e lungo i fianchi. I nuovi pantaloncini sono bianchi con righe gialle su entrambi i lati, in continuità con quelle della maglia. Per la prima volta, le personalizzazioni sul retro della maglia (nome e numeri) conterranno un tributo grafico alle meraviglie architettoniche della Capitale, alle sue strade antiche e ai suoi quartieri, per sottolineare il profondo legame tra club, città e tifosi. Le calze abbinate alla prima divisa sono infine completamente rosse con una larga serie di galloni tono su tono sul retro del polpaccio.