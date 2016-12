Roma, Ljajic: "Secondi fino alla fine"

23:48 - "Vogliamo mantenere il secondo posto fino alla fine, ce lo meritiamo". Adem Ljajic manda un chiaro messaggio al Napoli, prossimo avversario della Roma, e alle altre rivali per un posto in Champions League. "Quella di sabato è una partita che vale tanto sia per per noi che per loro, vogliamo giocare il nostro calcio e provare e vincere. Un nostro successo non chiuderebbe i discorsi ma sarebbe un passo avanti importante per noi".



"La Lazio è un'ottima squadra e sta attraversando un ottimo momento - ha aggiunto Ljajic - Può contare su ottimi giocatori e proprio per questo stanno lottando per il secondo posto. Però ora siamo noi a essere secondi e faremo di tutto per mantenere questa posizione". Per riuscircu serviranno i gol degli attaccanti: "Non lo so nemmeno io perché segniamo così poco, ma sapevamo dall'inizio che in squadra non c'è un bomber in grado di fare 20 gol a stagione e che tutti possono segnare. In campionato lo abbiamo fatto in tanti, e secondo me questa è una forza, ma alla fine dobbiamo segnare di più noi attaccanti. Speriamo di cominciare da sabato a rimettere le cose a posto. Higuain? E' un grande giocatore, tra i più forti in campionato, fa la differenza. Mi piace vederlo giocare, ma spero che sabato non riesca a fare niente di buono per il Napoli".