Roma, Ljajic fermato con una Ferrari senza targa

12:27 - Se in campo le cose funzionano, non si può dire che al di fuori del rettangolo di gioco i romanisti stiano passando un momento sereno. L'ultimo episodio riguarda Adem Ljajic, beccato a girare per la Capitale con la sua Ferrari 458 rossa. Niente di strano se non fosse che la supercar fosse sprovvista di targa. Il giallorosso era in compagnia della fidanzata quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, che gli hanno contestato l'irregolarità.

E Ljajic si è giustificato dicendo che aveva regolarmente denunciato la perdita della targa due settimane fa, ma si era dimenticato di avviare le pratiche di reimmatricolazione e di sostituire l'originale con qualcosa di posticcio, ma perlomeno identificabile. La multa? Quisquilie per chi guadagna milioni di euro...