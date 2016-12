Roma, Ljajic contro la Juve: "Tre gol irregolari"

10:29 - Tre giorni dopo Juve-Roma, Ljajic torna sul match che tanto ha fatto discutere per le decisioni arbitrali: "Abbiamo giocato bene, fatto due gol e subiti tre di cui nessuno regolare - dice il serbo a Roma Radio -. Contro questo non possiamo fare nulla, meglio chiuderla qua. Noi il nostro lo abbiamo fatto, poi se altri hanno fatto il loro non lo sappiamo...". Obiettivo scudetto: "Ci proveremo ma, dopo la partita di domenica, non dipende tanto da noi".

Secondo Ljajic, rimasto a Trigoria ad allenarsi dopo l'esclusione dalla Serbia decisa dal c.t. Advocaat ("ha deciso di non chiamarmi, non posso farci nulla, è un problema suo, non mio, però se mi convoca sono sempre pronto a giocare per la mia nazionale"), la Roma quest'anno è "mentalmente più forte" rispetto alla passata stagione.



Più forte mentalmente, ma non solo. "Giochiamo il più bel calcio in Italia e in questo momento siamo i più forti - dice l'attaccante della Roma -, però dobbiamo dimostrarlo in campo e dare il nostro massimo per provare sempre a vincere. Andiamo avanti, ci sono ancora tante partite da giocare e può succedere di tutto. Dobbiamo fare il meglio possibile ogni settimana, dare il massimo, giocare con la testa fredda perché in questo momento c'è un clima un po' particolare, ma abbiamo voltato pagina, ora pensiamo al Chievo".